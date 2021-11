Con crédito Estado subsanará carencias en insumos y medicamentos

El Gobierno del Estado adquirió un crédito, con el que se pretende subsanar las carencias de insumos, medicamentos, y equipo de protección personal para el sector salud, reveló la Secretaría de Salud.

El titular de la Secretaría de Salud, Adrián Medina Amarillas, explicó que cuando inició el proceso de transición, pudo observar áreas de oportunidad, sobretodo en las unidades de primer nivel, como los Centros de Salud.

Sin precisar una cifra, el secretario explicó que el Gobierno del Estado, adquirió un crédito con el que harán frente a estas necesidades, de las que anteriormente se han quejado los trabajadores de la salud.

El secretario Medina, señaló que no duda de las quejas de trabajadores de la salud, que a través de redes sociales han señalado la falta de insumos que van desde equipo de protección personal, hasta papel del baño.

“Llevo diez días en la administración, he tratado de hacer frente a todas las situaciones que desafortunadamente encontramos, visité unos Centros de Salud en el periodo de transición, no vi a ese extremo, pero no lo dudo”, comentó.

“En mi administración eso no va a suceder, el Gobierno del Estado, logró un crédito urgente, para disponer recurso para las áreas prioritarias de Baja California, una de ellas es Salud”, aseguró.

“Tenemos recursos necesarios, los insumos, y las claves de medicamentos suficientes, y la protección para nuestros trabajadores adecuada, para que no estén en riesgo”, declaró el secretario Medina.

“Estamos muy concientes, yo estuve en primera línea atendiendo pacientes Covid, soy alguien sensible y empático con las necesidades del personal, no les va a faltar recursos ni materiales para que estén protegidos y menos a la población para que tenga los servicios salud dignos que nos merecemos los bajacalifornianos”, informó.