Comienzan reaperturas de actividades en Baja California

MEXICALI, B.C.- El secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, anunció que desde este sábado está permitida la apertura de los templos, gimnasios, así como los casinos, esto en el caso de Mexicali, todos ellos con una afluencia del 25% de su capacidad.

El galeno dijo que los protocolos autorizados se encuentran en la página electrónica de la Secretaría de Salud del Estado, donde se podrá consultar a detalle, cada una de las disposiciones a seguir, pues cambiaron algunos puntos.

Anunció que por ejemplo ya no será necesario la utilización del tapete sanitizante, ya que no se comprobó su efectividad.

“Recordemos que vamos a estar revisando los aforos, ya no tanto es la Coepris, que tiene toda la facultad y el argumento jurídico legal para hacer el levantamiento, pero ellos solamente van a darle formalidad a la visita que haga el Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud y equipos jurisdiccionales”, precisó.

Pérez Rico dijo que como médicos verificarán los lineamientos desde el punto de vista técnico médico qué es lo que sí y qué es lo que no están cumpliendo y se dará hasta entonces aviso a la Coepris para que ejecute lo dictaminado.

Asimismo, puntualizó que los restaurantes bar y antros continúan cerrados. “Ustedes perfectamente saben a lo que me refiero”, de aquellos lugares donde se sirve comida de forma esporádica y la gente en general no va a comer sino a ingerir bebidas no saludables.

Las autoridades de Salud del Estado ya aplicaron las vacunas que les fueron enviadas por el Gobierno Federal.

“Estará acudiendo la Secretaría de Salud con la estrategia ‘Usuario Simulado’ y estar verificando, terminaremos la verificación y vamos a estar notificando a Coepris si cierra o si no hay ningún problema, dependiendo el resultado”, puntualizó.

El fucionario estatal reiteró que en estos momentos no se permite la reapertura de los giros de restaurante-bar; también dijo que para el caso de los restaurantes se modificará su protocolo.

“Los bares formales, los antros, no está permitida su apertura, estamos tratando de activar nuestro bienestar en forma gradual, por ahí va nuestro escenario”, agregó.

LOS PACIENTES

Disminuye el número de pacientes intubados en hospitales Covid del Estado, se registran 90 pacientes menos en los últimos 30 días, en esta segunda ola de contagios que alcanzó un punto máximo de 240 pacientes, dio a conocer el Secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico.

Durante su reporte sabatino, el funcionario precisó que el número de este tipo de pacientes ha disminuido, al igual que las hospitalizaciones y en tal sentido consideró que ya se llegó al periodo más oscuro, previsto del 15 de diciembre al 15 de enero, que era el periodo más feo que se experimentaría en esta segunda ola de Covid-19.

Detalló que existe una ocupación hospitalaria del 58.8%, con 396 camas disponibles, 162 ventiladores y que se encuentran hospitalizadas 455 personas al sábado. Asi mismo informó que registraron 245 casos activos nuevos, 44 para Mexicali, 125 en Tijuana, 47 en Ensenada, 15 en San Quintín y el Valle de Guadalupe, 4 en Tecate, 6 en Rosarito y 4 en San Felipe, es decir, todos los municipios aumentaron sus cifras, pero precisó que tiene que ver con el número de pruebas que se están realizando.

Mencionó que hay un total de 39 mil 240 casos confirmados, mil 477 sospechosos, 28 mil 37 negativos y se acumulan 6 mil 448 defunciones en el Estado.

Pérez Rico explicó que en la tabla de Covid-19 de casos activos por municipios el de Tijuana ocupa el lugar 32, Mexicali 38 y Ensenada el 52 en el País, también detalló que San Felipe presenta un porcentaje alto en la Tasa de Reproducción Efectiva (RT), alcanzando el 1.67%, cuando la meta es estar por abajo del 1%, lo que quiere decir que en esta comunidad el número de contagios podría aumentar, ya que cada enfermo puede contagiar a dos personas.

San Quintín y Mexicali también están por arriba del 1%, por lo que el galeno hizo un llamado para que los pobladores de aquellas zonas refuercen las medidas sanitarias, para disminuir los contagios.

Con relación de las cifras registradas en los últimos 30 días, del 22 de diciembre al 22 de enero explicó que en la Entidad se han registrado 2 mil 770 casos positivos, que colocan a Baja California en el lugar número 18 a nivel nacional en esa medición.

Sin embargo, en el caso de decesos, en ese mismo periodo se han registrado en Baja California 999 víctimas, cantidad que coloca a la Entidad en el número cinco en esa medición.

El funcionario estatal detalló que el promedio diario de víctimas de la pandemia en la Entidad se mantiene en 20, aunque en las últimas 24 horas hayan registrado 42.

LAS VACUNAS

El Secretario de Salud anunció que ya se aplicaron todas las vacunas Covid que llegaron en la segunda remesa que fueron utilizadas para el personal de salud considerado de primera línea lo cual ya se cubrió.

Dijo que se espera una tercera remesa de vacunas, que estará llegando a mitad de febrero y adelantó que a todas las personas que se vacunaron en esta primera etapa, tienen garantizada la segunda dosis de la vacuna Pfaizer.

Pidió a los adultos mayores estar preparados porque se prevé que en febrero inicie con la vacunación para este sector, por lo que ya se organizan, junto con la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la vacunación.

CASO CRUZ ROJA

Revisarán donaciones que se realizan a través del pago de los recibos del agua, para que éstas sean voluntarias y no en automático y que benefician a la Cruz Roja, en un porcentaje, anunció el Gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Durante su informe del sábado, el Mandatario Estatal expuso que la Cruz Roja debe limpiar su administración ya que su gobierno no trabajará con ellos si no son más sensibles a las necesidades de la población, esto tras mostrar un recibo de la cuenta hospitalaria de un hombre que falleció y cuya familia debía pagar casi un millón de pesos por los servicios.

Agregó que tras fallecer, se le pedían a la familia más de 500 mil pesos para liberar el cuerpo, cifra que restaba del adeudo.

Dijo que casos como éstos se reciben a diario, por lo que la gente tiene que decidir si dona o no. Se informó que a través de los recibos de agua, los usuarios pagan un peso y que hay 720 mil cuentas en Tijuana, por lo que de lo recaudado mensualmente, la mitad va para la Cruz Roja y el resto para bomberos.

Bonilla Valdez expuso que se revisarán los cajeros de cobro de agua para que quien decido donar lo haga de manera voluntaria y que el descuento no sea en automático.