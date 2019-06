MEXICALI, Baja California.- Para solicitar la participación de la ciudadanía y mantener entornos saludables, el Gobierno del Estadoa través de la Secretaría de Salud, difunde las colonias con mayor presencia del mosco trasmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya en la entidad.

El titular de la dependencia, Caleb Cienfuegos Rascón, señaló que se monitorean de manera permanente las ovitrampas instaladas en puntos estratégicos, con el fin de detectar la densidad del mosco Aedes Aegypti y llevar a cabo acciones de saneamiento básico, promoción de la salud, así como nebulizaciones.

Comentó que las colonias de la ciudad de Mexicali con alta positividad del vector son: Esperanza, Colosio, El Roble, Salinas de Gortari, González Ortega, Constitución, Ex Ejido Orizaba, San Luis, Carbajal y Mayos.

En Tijuana las colonias son: La Morita 1era sección, Reforma, Lomas Taurinas, El Pípila y Ramos; en el municipio de Ensenada, Maneadero, Lomitas Indeco, Popular 1, Valle Dorado, Jesús Munguía, Lomitas, Popular 2, Piedras Negras, Único y Lomas de Valle Verde.

Cabe señalar que en lo va del año 2019, en el Estado no se ha presentado ningún caso confirmado de dengue, zika y chikungunya; sin embargo, se pide a la población no bajar la guardia y continuar aplicando las sencillas medidas de Lava, Tapa, Voltea y Tira.

Así mismo, es importante no dejar baldes o recipientes, floreros, macetas, neumáticos viejos, tanques, cacharros o todo objeto donde se acumule agua limpia, sobre todo en esta temporada de verano que es muy común que los aparatos de aire acondicionado drenen agua hacia el exterior y por ese motivo se utilicen recipientes para este líquido, por lo que se invita a cambiar continuamente estos depósitos y también el agua de las mascotas, debido a que el mosquito hembra busca este tipo de lugares para reproducirse.

Cienfuegos Rascón recordó que al no tener criaderos en los hogares, no existiría la reproducción del mosco y por lo tanto no habría enfermedades como dengue, zika y chikungunya.