Ciudadanos compartieron punto de vista sobre la revocación de mandato

Diversidad de opiniones a favor y en contra fueron expresadas por parte de algunos mexicalenses acerca de la consulta ciudadana que se llevará a cabo este 10 de abril del presente año sobre la revocación de mandato.



Algunos ciudadanos brindaron su punto de vista respecto a la consulta ciudadana donde se decidirá si el presidente Andrés Manuel López Obrador continuará al frente de la presidencia de México.



Las respuestas a favor de esta consulta de acuerdo a los ciudadanos fue por que se encuentran satisfechos con el trabajo que el presidente ha realizado en lo que lleva de mandato quiénes compartieron que saldrán a votar.



Por otro lado las respuestas en contra fue porque consideran que el presidente debería terminar con los seis años que dura el cargo a la presidencia y de los cuales se comprometió con el país, posterior a ello aúna vez que termine su cargo, poder consultar con la ciudadanía, aclarando que no asistirán a emitir su voto.



Respuestas a favor



"Mi opinión es que quede el gobierno como revocado, porque ha sido el único que ha repartido el dinero al pueblo, le dio a las personas mayores, mujeres embarazadas, personas invadidas, lo que nunca hizo un gobierno, lo hizo él" manifestó Enrique Medina.



"Yo digo que debe continuar con lo que está haciendo, me gusta López Obrador para que siga gobernando" compartió Rosario Miranda.



"Me parece bien que lo haga, así tenemos la oportunidad si no sirve como los anteriores, para afuera" dijo Fernando Martínez.



"Hay que ir a votar por él para que continúe, es un buen presidente" compartió Clodoveo Hernández.



"Que continúe porque el es bueno, tiene buen corazón y es buen hombre, él va a ganar, va a seguir como presidente, ni un presidente de México ha hecho lo que él, ayuda a los pobres, que siga adelante" compartió José Luis Ramírez.

Respuestas en contra



"Claro que no, lo considero inútil hacerlo, no puede renunciar a lo que se comprometió a seis años, tiene que cumplir lo haga bien o lo haga mal, sus desiciones afectan a unos y benefician a otros" expresó Calendario Cervantes.



"Para mi es algo que no va, se supone que debe llevar su tiempo, el presidente termina y el que viene" señaló Patricia Chávez.



"Debería continuar para eso lo eligieron seis años y debe terminar el mandato" compartió Cecilia Aguilera.