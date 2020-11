Circo Atayde no tiene permiso para abrir en Mexicali

MEXICALI,B.C.- Hasta este jueves el circo Atayde Hermanos no se ha acercado a la Secretaría del Ayuntamiento a solicitar el permiso para iniciar con sus actividades, afirmó el titular de la dependencia Nezahualcóyotl Jáuregui Santillán.

Aún si se solicitaran estos permisos, explicó el secretario, este tipo de espectáculos públicos no son permitidos actualmente en Mexicali debido a la situación de la pandemia Covid-19.

"Al no solicitar aquí la anuencia nosotros no tenemos nada que hacer todavía" señaló "no pueden abrir porque no tienen anuencia, si lo hacen serían sancionados por esta secretaría"

El funcionario comentó que generalmente este tipo de circos hacen un recorrido también por otros municipios del estado durante sus visitas y posiblemente ya tenían una renta establecida en Mexicali, por lo que esa podría ser una de las razones de su permanencia en el municipio.

Sin embargo, debido a las restricciones por la pandemia y el hecho de que Baja California se mantiene en semáforo naranja, de momento todos los espectáculos como circos, conciertos, ferias, obras de teatro y demás no están permitidas.

De acuerdo al entrevistado, es posible que no sea hasta que el semáforo estatal se encuentre en color verde que se volverían a permitir este tipo de espectáculos.

"Seguramente ya tenían la renta establecida en Mexicali y es por eso que están aquí, pero no por eso quiere decir que vayan a abrir" comentó.

Según indicó Jáuregui Santillán hubo un caso de otro circo, el Circo de Portugal, el cual sí se acercó a la Secretaría para solicitar el permiso de operación, el cual le fue negado debido a la pandemia.