Celebran el Día del Abuelo en México

“Pues, este día es muy importante ya que convives con la familia y significa mucho para mi el día del abuelo”, comentó Rosario Quintero, un señor de la tercera edad sobre esta fecha tan importante.

El día 28 de agosto es considerado como el Día del Abuelo en México, esto luego de que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores del gobierno federal en 1982 decretó conmemorar a nivel internacional, el mes de agosto como el de la vejez.

Rosario es un hombre que tiene 18 nietos que le han enseñado lo que es la felicidad y a los que ama educar de la forma en la que debe de ser. Comentó que en todo momento significa lo mismo para él convivir con sus nietos, sea el Día del Abuelo o no lo sea.

“Pues, que convivan con la familia. Es el día más bonito de la vida”, mencionó Rosario Quintero como mensaje para todas las personas para que convivan en familia en este día.

Rosario Quintero, foto por: Daniel Reséndiz.

Juana Jacobo es una mujer nacida en Navolato, Sinaloa que tiene 11 nietos y expresó que ser abuela es lo que permite conocer el amor de los nietos, de la familia y el estar siempre unido lo que le da una paz y tranquilidad.

“Lo más importante para mi es ayudar a mis nietos a salir adelante, así como ayudé a los padres, así los puedo ayudar también a ellos”, mencionó Juana sobre el amor y apoyo que le brinda a sus nietos.

Sobre la primera ocasión en la que se convertiría en abuela, comentó que en esos momentos sintió una felicidad que no esperaba. “Siempre hay una primera vez de ser abuela, siempre los he amado, los he querido con todo mi corazón. Agradezco que me han salido buenos estudiantes y la más chiquita me habló hace unos días para decirme ya abuelita vente, te extrañamos”, mencionó Juana Jacobo.

Mencionó que no solo por ser día del abuelo se debe convivir con la familia, sino que, es algo que debe realizarse cada semana, por lo que cada domingo reúne a 6 de sus nietos que viven en su hogar para enseñarles la importancia de estar juntos y pasar un agradable rato en familia.

Juana Jacobo, foto por: Daniel Reséndiz.

Alberto Mendoza, un abuelo joven de 56 años que trabaja como guardia y se encuentra emocionado por este día ya que tiene dos nietos que le han demostrado lo hermoso de la vida.

“Dice el dicho que se quiere más a los nietos que a los hijos, pero yo quiero a mi hijo y quiero a mis nietos ya que son los que me hacen vivir. Me siento orgulloso de ser abuelo y tener a mi nieta y mi nieto, estoy bendecido por esos dos niños que mi hijo me dio”, expresó Alberto Mendoza.

Sobre el Día del Abuelo, Alberto comentó que aunque es un día al que no se le presta tanta importancia como al día de la madre o de la familia, sí debería haber más festejos por esta fecha tan importante.

Para él, las enseñanzas que le quedan al convivir con sus nietos son los ejemplos que él puede darles como abuelo y agradece que su nieta se encuentra estudiando medicina y su nieto en la escuela de karate, ya que al ser jóvenes estudiosos él logró dejarles algunas enseñanzas.

Como mensaje final, pidió a las familias que le festejen a todos los abuelos en este día tan feliz e importante.