Castillo y Román hacen el 1-2 para BC en aguas abiertas varonil

GUAYMAS, Sonora.- Daniel Castillo y Jesús Román realizaron el 1-2 en la disciplina de Aguas Abiertas en la categoría de 7.5 kilómetros de los Juegos Nacionales Conade 2022 que se realizó en la Playa Miramar.

Castillo cruzó la meta para reclamar el oro en un tiempo de 1 hora con 33 minutos, en tanto que Román se adjudicó la plata con un tiempo de 1 hora con 38 minutos, mientras que Erick Chávez de San Luis Potosí se llevó el bronce.

Ante este logro, Daniel resaltó que la competencia le costó un poco, sobre todo en los primeros kilómetros.

Daniel Castillo. Foto: Cortesía

“La verdad me sentí un poco inseguro en las primeras vueltas, pero conforme fue avanzando la competencia me sentí más seguro y más confiado de que podía lograr este resultado, al final de cuenta te soy honesto esto me sirvió mucho como práctica para la competencia que tendré en Barbados a finales de este mes”, expresó Daniel.

Mientras que Román explicó lo complicado que fue adaptarse en esta competencia, sobre todo con el dolor físico.

“Me sentía algo cansado, los brazos no me ayudaban mucho, pero fue avanzando la competencia y me empecé a despegar de la gente, nunca pensé que fuera a ganar medalla , inclusive cuando terminó la prueba, fui a asegurarme de que había ganado la plata”, concluyó el atleta bajacaliforniano.