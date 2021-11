Cachanilla llega a las semifinales de "Tengo talento mucho talento" en Los Ángeles

Con el propósito de que su voz pueda trascender y siga representando con orgullo su tierra cachanilla, el joven Carlos Escandón llega a la semifinal del concurso de canto "Tengo talento mucho talento", en la ciudad de Los Ángeles, California.

El mexicalense de 23 años de edad, expresó sentirse emocionado de avanzar en esta contienda, la cual ha hecho que regrese su confianza en hacer lo que más le apasiona, que es cantar.

Comentó que llegar a dicho concurso fue algo fortuito, pues ya tenía dos años sin interpretar y fue su ingeniero en el estudio de grabación quien lo animó a participar.

"Fue Alfredo Zatarain quien me dijo del proyecto y que me animara a participar, que no había nada que perder y pues me animé y aquí estoy".

"La verdad verme aquí haciendo lo que me gusta es algo que me hace sentir bien, pues espero seguir haciéndolo mejor cada día", comentó.