Buscan retirar lote de huevo relacionado con intoxicaciones en Mexicali

Tras los casos de intoxicación reportados esta semana, se busca identificar y retirar el lote del mercado, indicó Raúl Vázquez Krauss, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Mexicali.

Cuestionado sobre la situación del Sushi Roll Factory, donde esta semana se detectaron varios casos de intoxicación que podrían estar relacionados al huevo, el empresario manifestó que muchas veces los proveedores entregan productos en mal estado que no se detectan a tiempo en el restaurante.

Asimismo, señaló que existen dos restaurantes en Mexicali en donde se detectó un problema similar con el huevo.

Vázquez Krauss comentó que debido a las altas temperaturas de Mexicali algunos productos se echan a perder si no son distribuidos de la forma correcta, por lo que debe haber un mayor cuidado en su transportación.

Resaltó además que los restaurantes no deberían ser los únicos culpables, sino que además se debe dar seguimiento con distribuidores y proveedores de estos productos.

“El único responsable ahí no debería ser el restaurante, aparte de no detectarlo, pero si también tenemos que caer sobre el productor o sobre el distribuidor, por no usar las medidas necesarias o las adecuadas para distribuir el huevo, en este caso” dijo.