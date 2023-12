Buscan que sea delito la Violencia Institucional

Mexicali, Baja California.-Buscarán crear delito de violencia institucional en Baja California para las instituciones que han sido omisas o no dan seguimiento a casos de violencia de género, en la entidad, dio a conocer la diputada Michel Sánchez Allende.

La legisladora argumentó que la Fiscalía General del Estado ha sido omisa en muchos temas de este tipo, sobre todo en el caso de Christian Aristóteles, quien vio por última vez a su hija de un año y medio hace cinco meses debido a que su ex pareja la ha mantenido en retención.

El padre retuvo a la hija desde el pasado 30 de julio argumentando omisión de cuidados ante la Fiscalía, a pesar de contar con una denuncia en su contra por violencia familiar y otra por retención de menores, la Fiscalía decidió aceptar la solicitud.

Estos son los casos específicos donde hay que activar la perspectiva de género, tengo entendido que el caso que más lleva avance es el del hombre cuando ella había denunciado violencia familiar muchos meses atrás” expresó.

Lo que la legisladora pide es que en este tipo de casos se analice el historial de violencia de los agresores junto con el contexto en el que se da la situación para que no sucedan este tipo de situaciones.

La víctima tenía normalizada la violencia por su ex pareja hasta que se dio cuenta que ya no podía soportarlo, incluso se fue a un refugio para mujeres y nosotros le estamos dando acompañamiento.

Actualmente, hay un registro de víctimas del Congreso, la Fiscalía y otras dependencias relacionadas con este tipo de temas en el que fue incluida Aneth, el cual sirve para conocer a cuentas instancias ha recurrido la víctima para exigir justicia.

Este registro nos sirve para compartirlo a la Fiscalía y que vean en cuantas ocasiones han pedido justicia por si no se les ha dado seguimiento a sus carpetas la retomen” expresó.

Incluso mencionó que Aneth no ha sido solo víctima de violencia por parte de su ex pareja, sino también por parte de las instituciones como lo es la Fiscalía al no darle seguimiento a su caso.

Todo eso es violencia institucional y parte de la alerta de género es penalizar esa violencia, tenemos la iniciativa de crear ese delito para las instituciones que nos atienden o son omisas” expresó.

Síguenos en TikTok: https://www.tiktok.com/@lacronicacom