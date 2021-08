Buscan atender a juventudes

En la búsqueda de refrendar el compromiso de las juventudes en el Estado, se instaló la Comisión de la Igualdad entre Mujeres, Hombres y Juventud de la 24 Legislatura de Baja California.

La diputada Michel Sánchez Allende, quien es la presidenta de dicha comisión, comentó que este equipo de trabajo implica un nuevo pacto social, pues se tendrá en vista las relaciones asimétricas y de poder.

“El compromiso que tenemos es muy grande, pues existe un gran interés de construir una agenda ciudadana para las mujeres, para las juventudes. “Sin duda seremos un congreso de puertas abiertas, los compañeros que me conocen saben el trabajo que he realizado, por lo que me siento honrada de estar acompañada de las y los diputados, pues se ve que hay voluntad política”, comentó.