Buscan abatir la violencia contra mujer con alerta de género en BC

Se aplicarán 38 medidas para abatir la violencia contra la mujer en coordinación obligada entre los municipios, el Estado y la Federación, como parte de la activación de la alerta de género en Baja California.

Así lo reveló la titular de la Secretaría de Integración y Bienestar Social (Sibso), Alma Arellano Rosas, al precisar que la alerta de género no es algo de orgullo, pero es un paso que reconoce la violencia que sufren las mujeres en Baja California.

“La alerta de género no nos va a venir a disminuir mágicamente la violencia contra las mujeres, significa que reconocemos que nos vamos a unir los tres poderes de Gobierno, en ese sentido vienen las recomendaciones, para que la gente crea en las instituciones”, declaró.

Aceptó que no se trata de culpar a la gente que ya no denuncia o no confía en las instituciones de gobierno que debieran proteger a las personas, ya que por muchos años, se han acumulado casos de impunidad y de revictimización hacia las mujeres.

Así Baja California pasa a formar parte de los 18 Estados en el País que reconoce la violencia sistemática contra las mujeres, y esperan tener resultados positivos como Campeche.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia Contra las Mujeres (Conavim), emitió 38 medidas de acuerdo con la alerta, su análisis inició desde hace más de un año, informó.

Mencionó que en este momento, la alerta insta a los municipios y federación a actuar en contra de la violencia feminicida, y no dejarle todo al Gobierno Estatal.

La alerta de género no tiene una duración definida, dijo, sino que dependerá del avance en las medidas.

¿QUÉ ES?

•Es un mecanismo que tiene como objeto establecer medidas inmediatas y urgentes para atender la problemática de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en los lugares con mayores riesgos para ellas, con el fin de que, de manera progresiva, se elaboren los protocolos de actuación, se implementen recursos y se capacite a las y los servidores públicos que intervengan en su aplicación, para frenarla y erradicarla.