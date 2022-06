Baja cierra con una plata y tres bronces en lucha femenil

Baja California sumó una plata y tres de bronce, tras haber disputado el último día de Luchas Estilo Libre Femenil de los Juegos Nacionales Conade que se llevó a cabo en el Auditorio del Estado.

Tras dos días de combate, “Baja” concluyó con un oro, una plata y tres bronces en la rama femenil.

La presea plateada cayó en manos de Luisa Pereyra quien cayó en la final 3-2 ante la originaria de Nuevo León Danayt Garay en la división de los 65 kilos de la categoría Sub 17. Grecia Zaed de Colima y Naomi Grijalva consiguieron el Bronce.

“Lamentablemente se nos fue el oro en el último momento, una pena que las cosas terminaran así, sin embargo, contenta por el resultado y la adrenalina que es competir ante tu público” expresó la joven Pereyra.

La primera medalla de Bronce cayó en manos de Keyla Hernández en la división de los 42 kilogramos de la Sub 15, posteriormente en la categoría Sub 17, Martha Rendón se llevó el tercer lugar de los 43 kilogramos y Sophia Félix consiguió la última presea de la noche en la división de los 53 kilogramos de la Sub 17.

MEDALLERO AL MOMENTO

ESTADO ORO PLATA BRONCE TOTAL

Jalisco 75 48 49 172

Nuevo León 37 38 32 107

Baja California 34 32 24 90

Quintana Roo 21 26 20 67

Querétaro 20 11 14 45