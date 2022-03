BC terminó en el tercer lugar en Campeonato Nacional Selectivo de Luchas Asociadas

MEXICALI, Baja California. La delegación de Baja California terminó en el tercer lugar general, con ocho medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce, en el Campeonato Nacional Selectivo de Luchas Asociadas, realizado el pasado fin de semana en Oaxtepec, Morelos.

El subcampeón panamericano Senior del 2021, el mexicalense Juan Ruiz, conquistó la medalla de oro en el Selectivo Nacional en la división de 72 kilos estilo greco, imponiéndose en la final a Jean Carlos del Castillo, de Querétaro; el bronce fue para Edsson Rafael Olmos, de Jalisco.

“Fue una competencia muy difícil e interesante porque conozco a los rivales y sé que son muy duros y fuertes, ahora vamos a enfocarnos en el Campeonato Panamericano que se llevará a cabo del 5 al 8 de mayo” agregó Juan Ruiz.

En la categoría Sub 20, 60 kilos estilo Greco, el campeón panamericano del 2021, Gabriel “Gallito” Segura, hizo buenos los pronósticos llevándose el título nacional; Alan Calderón también fue medallista de oro en greco, pero en los 68 kilos de la categoría Sub 15.

Y en la lucha olímpica femenil, Mederik Rentería se proclamó campeona nacional 45 kilos Sub 13; Juliana Rentería se agenció la plata en 57 Sub 20, al igual que Sophia Campa en 53 Sub 17 y Romina Espinoza el bronce en 62 Sub 15.

“Fue una gran competencia afortunadamente se dieron los resultados esperamos y ahora a enfocarnos en el siguiente paso para seguir mejorando” concluyó Sophia Campa.