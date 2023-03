Bachilleres logró su segunda victoria en fila

MEXICALI, Baja California. Bachilleres Baja logró su segundo triunfo de manera consecutiva ya que derrotó 2-1 a Villa Florida, duelo correspondiente a la Jornada 15 de la Liga Urbana de Fútbol de Primera Fuerza que se celebró en el campo de la Nacozari.

Villa Florida tomó el liderato del encuentro con un tanto de Luis López quien remató dentro del área para el 1-0 al minuto 17. Pero la reacción de los “Verdes” llegó hasta la parte complementaria, primero Alexis Córdova empató el juego con un buen disparo para el 1-1 al 62´y finalmente Alberto Machuca aprovechó un rebote dentro del área para empujar el balón y obtener la victoria de 2-1 al 75.

PRÓXIMA JORNADA 16

E. Agrícola vs Man. Vera

P. Nuevo vs Col. San Luis

Ferrocarril vs R. Beep Beep

Santa Rosa vs Bachilleres B.

Á. Islas vs Sta. Isabel

SV Baja vs R. Jalisco

Alianza vs V. Florida

Descansa: División del Norte.