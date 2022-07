BC culmina con 35 medallas en pesas

HERMOSILLO, Sonora. La delegación de halterista de Baja California concluyó con un total de 35 medallas dentro de los Juegos Nacionales Conade 2022 que se celebraron en el Centro de Usos Múltiples (CUM).

Tras cuatro días de intensas competencias, el Estado 29 concluyó con 12 de oro, 10 de plata y 13 de bronce.

Los primeros dos días, las damas lograron un total de 24 medallas de las cuales 11 fueron de oro, 4 de plata y 9 de bronce, destacando la participación de las subcampeonas del mundo Vanessa Hernández en Sub 17 y de Emmy González en Sub 20 quienes lograron tranquilamente sumar 6 oros entre ellas.

“Me siento muy feliz muy agradecida con Dios por obtener este logro, agradecer a mi entrenador y las personas que siempre me han apoyado que va desde mi familia hasta mis amigos, ahora tendremos una operación en mi rodilla y vamos a descansar” expresó Emmy.

Además, Janine Norzargay subió a lo más alto del podio al llevarse la categoría Sub 15 de los 76 kilogramos, además de que Michelle Rincón logró dos oros y una plata en la categoría sub 17 de la división de los 71 kilos.

Ilse Juárez, Mia Hernández, Julia Martínez, Azucena Mercado, Marely Félix, Ana García y Paola Flores sumaron también medallas a la causa bajacaliforniana.

En tanto que los varones lograron una cosecha de once preseas; una de oro, seis de plata y cuatro de bronce.

El experimentado Antonio Govea, logró adjudicarse con la medalla de oro en la categoría Sub 23 de la división 109 kilos, al levantar en total 325 kilos, 145 en arranque y 180 en envión. Mientras que Isaac Paniagua se llevó la plata con un total de 260 kilos; 118 en arranque y 142 en envión para finalizar en la segunda posición. Yair Flores se llevó tres platas en la categoría Sub 17 de la división de los 96 kilos al levantar 100 en arranque, 130 en envión para un total de 230. Eduardo Galaz aportó una plata en envión con 159 kilos y un bronce con 233 en la categoría Sub 20 de los 96 kilos y finalmente Jonathan Fregoso cerró con dos bronces en arranque con 105 y en total con 237 kilos en la categoría Sub 17 de la división de los 89 kilos.

Finalmente Jesús Lugo se adjudicó dos preseas; una de plata en envión al levantar 143 kilos y un bronce en total al levantar 248, en la categoría Sub 17 de la división de 102 kilos.

Antonio Govea. Foto: Cortesía.