Paniagua le da a BC la primera medalla en pesas varonil

Isaac Paniagua le concedió la primera presea a la delegación masculina de Levantamiento de Pesas al obtener la medalla de plata, acciones que se celebraron en el Centro de Usos Múltiples (CUM).

Paniagua se adjudicó la presea de plata en la categoría Sub 23 en la división de los 81 kilos.

Isaac levantó en el arranque un total de 118 kilos, mientras que en envión levantó 142 para tener un total de 260 kilos, el oro fue para el yucateco Mauricio Canue quien realizó 140 en arranque, 180 en envión para un total de 320 kilos y el bronce para el jalisciense Álvaro Martínez quien concluyó en el total con 246 kilos.

Mientras que los halteristas más pequeños de Baja California se quedaron cerca de las medallas al concluir sus primeros juegos Nacionales Conade 2022 dentro de la disciplina de Levantamiento de Pesas.

Por una parte Joandris Solorio se quedó en el cuarto sitio de la categoría Sub 15 en los 44 kilos, al levantar 41 kilos en arranque y 48 en envión para finalizar con un total de 89 kilos.

“Gracias a toda mi familia pudimos levantar lo que nos pusimos en mente, no ganamos medalla pero me llevó el aprendizaje de seguir entrenando con más ganas para buscar las preseas el próximo año” aportó el estudiante de la Secundaria Número 2 del Valle de Mexicali.

En tanto que Jesús Márquez finalizó en el quinto lugar de la categoría Sub 15 en la división de los 39 kilos, tras levantar 39 kilos en arranque, 51 en envión para un total de 90 kilos.

“Gracias a dios pudimos estar en este nacional, por lo menos pude hacer los pesos que me pusieron, no me sentí nervioso, además para llegar hasta esta etapa se necesitan muchas ganas y perderle el miedo a las pesas” afirmó.