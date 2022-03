Autos Chocolate: Acuden a módulo para regular sus vehículos y no tener problemas con la autoridad

En las afueras de las oficinas de Recaudación de Renta del Estado, se encuentra un módulo del Registro Público Vehicular, para la regularización de autos chocolate, informó el director central del Servicio de Administración Tributaria de Baja California, Gustavo Hernández Valenzuela.

Durante la mañana en el módulo, se percibía poca afluencia de personas acercándose a la oficina a preguntar sobre los procedimientos para regular los vehículos, quienes se acercaban despejaban dudas acerca del proceso a realizar.

Los ciudadanos acuden para poder estar al corriente con su auto y no tener problemas con las autoridades, mostrando satisfacción con el monto económico a cobrarse, en la espera de poder regular su auto.

Foto: Yajanny Jove

“Ford Fusion 2006, tengo un año con el, quiero regular el carro, para estar tranquilo y no tener problemas con la ley, vine para ver como sacar cita y preguntar si son 2 mil 500 pesos”, mencionó Luis Alberto Rivera.

Foto: Yajanny Jove

“Toyota 1995, No tengo placas, quiero estar mas seguro, no se cuales son los procedimientos, 2,500 pesos se me hace muy bien”, comentó José Clemente Morales.

Foto: Yajanny Jove

“Nissan Sentra 2005, necesito arreglarlo por todos los motivos la verdad, soy discapacitado y para pararme en un parqueadero no puedo hacerlo así nada más y menos en los lugares para discapacitados, apenas vine a pedir información”, dijo Juan Manuel Zazueta.