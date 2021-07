Aumenta 700% afectaciones por el calor

Los casos y muertes a causa del extremo calor de Mexicali, posicionan a Baja California como la entidad como uno de los estados con el clima más nocivo y letal a nivel nacional, en lo que va de la temporada de altas temperaturas 2021, reveló la Secretaría de Salud.

Oscar Efrén Zazueta Fierro, jefe estatal de epidemiología, precisó que se han registrado 376 casos y doce muertes por enfermedades derivadas del calor en el Estado, todas de Mexicali; esta cifra es ocho veces más grande que la del año pasado.

“Lamentablemente sí, tenemos este sistema de temperaturas extremas lo llevamos a la dirección de epidemiología a nivel nacional, Baja California siempre se lleva los primeros lugares en casos y defunciones”, comentó el doctor Zazueta.

De los 376 casos, 16 fueron golpes de calor, 359 fueron deshidrataciones o agotamientos por calor; de las doce defunciones, diez fueron golpe de calor, y dos deshidrataciones o agotamiento por calor.

Para entender la magnitud, hizo la comparativa con las cifras del año pasado, en el 2020 tuvieron solo 46 casos, es decir, un aumento del 717% de los casos confirmados en la temporada del 2021.

“En defunciones el año pasado tuvimos más, 18, pero bueno, recordar que eso fue en toda la temporada, este año a la temporada le queda bastante y ya llevamos 12 defunciones”, informó Zazueta.

RAZONES

El jefe de epidemiología comentó que hay dos razones para el aumento de complicaciones por el calor, la primera es que el año pasado hubo una baja en la notificación de enfermedades, porque la gente estaba resguardada.

La segunda es que con el objetivo de poder identificar si había un evento adverso relacionado con las vacunas, había médicos en todos los sitios de vacunación, eso permitió captar muchos casos de agotamiento y golpe por calor.

“Normalmente estos casos también se hubieran presentado en otros años, pero como no eran tan graves, no hubieran llegado a una unidad médica de atención y no los hubiéramos captado”, declaró.

“De la totalidad mencionada, 346 fueron detectados en los sitios de vacunación por la Cruz Roja, ese fue uno de los grandes motivos del aumento, el número de casos puede ser fluctuante, y depende de que tanta vigilancia hay”, precisó.

No obstante, el número de muertes es un indicador más fiable para saber qué está ocurriendo, para ello recordó que en el año 2019 hubo 12 muertes, en el 2020 hubo 18, y en lo que va del 2021 van 12, lo que considera constante.

“Es probable que habrá más muertes, todavía queda lo que resta del mes de julio y el mes de agosto, recordar que el Servicios Meteorológico Nacional hizo el anuncio de que este año hemos superado temperaturas récord”, declaró.

PREVENCIÓN

•Consumir agua embotellada, hervida o desinfectada; evitar la exposición al Sol de las 11:00 a las 17:00 horas; utilizar sombrero o sombrilla, protector solar, ropa en colores claros; permanecer en lugares ventilados; evitar subirse a un carro muy caliente, y nunca dejar a personas o mascotas dentro de la unidad.