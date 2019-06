Atletas cachanillas destacan en nacionales

MEXICALI, Baja California.- Con pasión, entrega y compromiso, los jóvenes Leslie Estefanía Delgado Beltrán y Jesús Alberto Agüero García, se alzaron en el segundo lugar del podio dentro de los juegos deportivos Interdgetam 2019, con sede en Guadalajara, Jalisco.

Ambos atletas pertenecientes al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 41 ubicado en el Valle de Mexicali, mencionaron que el camino a su éxito no fue sencillo, pues fueron meses de entrenamiento, los cuales lograron rendir frutos.

PRIMEROS PASOS

Jesús Agüero de 18 años de edad y participante en la categoría de lanzamiento de disco, por ejemplo, explicó que el adentrarse en este deporte fue gracias a que unos amigos lo invitaron a pertenecer al equipo de atletismo.

“Yo practicaba futbol pero ellos me insistían mucho hasta que al final accedí y la verdad es que no me encuentro arrepentido de mi decisión, pues es un deporte que me hace sentir muy bien”.

No obstante, el joven mencionó que esta disciplina suele ser demandante, haciendo que sean horas las que le dedique a entrenar para mejorar sus resultados. “Este deporte es muy quisquilloso, pues a pesar de formarme mayores amistades, debes dedicarle mucho tiempo a entrenar y esforzarte, cuestión que me ha hecho más responsable”, expresó.

Leslie Delgado por su parte, indicó que ella también practicaba futbol antes de ingresar al equipo de atletismo, donde pudo darse cuenta las habilidades que tenía para el lanzamiento de jabalina.

“Mientras jugaba futbol yo veía como practicaban el lanzamiento de jabalina, mis amigas igual me invitaron y pues comencé a practicar, así que al principio no sabía ni como agarrar la jabalina, pero fue cuestión de tiempo para darme cuenta que era mi pasión”

EXPERIENCIA NACIONAL

Los atletas, ya después de superar sus propias expectativas y lograr clasificar al torneo nacional en su categoría, expresaron sentirse emocionados, pues la experiencia de conocer a otros competidores, los hizo querer abrazar más el triunfo.

“Yo me sentía nervioso, tenía que competir contra 9 jóvenes que al igual que yo entrenaron mucho y que aparte ya habían participado en torneos anteriores, pero la magia aquí fue en confiar en mis habilidades y dar lo mejor de mi”, mencionó Jesús.

“En mi caso yo me sentía muy emocionada de estar participando y cuando logré el segundo lugar fue algo que me hizo sentir muy feliz, pues pude representar no solo a mi escuela, si no también a mi ciudad y a mi Estado”, comentó Leslie.

MOTIVACIÓN Y APOYO

Arturo Eysik García Cota de 28 años de edad y entrenador desde hace año y medio en la preparatoria, por su parte expresó que también fue la primera vez que entrenaba a un par de jóvenes que lograran clasificar a un nacional.

El entrenador indicó que la clave para llegar hasta tierras tapatías, fue el hecho de predicar con el ejemplo, siendo la disciplina y la constancia los puntos más importantes.

“Uno como entrenador tiene la tarea de acompañarlos, orientarlos y ofrecerles tu apoyo, encaminándolos al objetivo, ya que en el camino suelen existir adversidades que no los dejan triunfar”.

“Yo siempre les digo a mis jóvenes que el único límite es la meta y el obstáculo es uno mismo, así que la idea es que ellos van a llegar tan lejos, como ellos quieran”, explicó García Cota.