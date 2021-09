Atienden a mujer por la caída de un rayo en Mexicali

Una mujer se vio afectada por la caída de un rayo en el parque frontal a su hogar, fue trasladada al hospital militar sin indicios de heridas externas o internas, relató personal de Cruz Roja Mexicana de Mexicali.

El incidente se suscitó durante la tarde del 23 de septiembre, derivado de una tormenta eléctrica en Mexicali, en la que los estruendos se percibieron más fuertes de lo usual.

El comandante de la Cruz Roja en Mexicali, Julio Buenrostro, declaró que recibieron el reporte, en el que señalaban que a una mujer le cayó un rayo en la colonia Lucio Blanco, por lo que acudieron en su auxilio.

“La mujer estaba inconsciente y acudimos, es una paciente de 58 años, que refiere haber estado en contacto con un rayo, pero no presentaba un dato de lesiones internas o externas”, declaró Buenrostro.

La señora Guadalupe González, se encontraba afuera de su vivienda ubicada en la avenida del Cacto, cuando se escuchó el estruendo, y en seguida realizó el llamado de auxilio, según la información proporcionada por su hija.

La mujer se desvaneció fuera de su casa, fue ingresada al domicilio, para posteriormente ser atendida por los paramédicos de la Cruz Roja de Mexicali.

Al examinar a la mujer de 58 años, los paramédicos determinaron que no había signos que pusieran en riesgo su vida, no obstante, fue trasladada al Hospital Militar de Mexicali, con el fin de que le realizaran una valoración médica.

“El rayo cayó en un parque, pero no hay algún daño en el parque, no hay nada, fue más que nada el estruendo del rayo, no había datos de alarma, yo pienso que más que nada, fue el susto”, declaró el comandante.