Atiende la STPS denuncias por falta de pago de aguinaldo

Mexicali, B.C.- El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alejandro Arregui Ibarra, informó que la dependencia se mantiene alerta y atendiendo a las y los trabajadores que no hayan recibido su aguinaldo una vez agotado el plazo este 19 de diciembre, así como a quienes tengan dudas de la cantidad que les corresponde o se encuentren inconformes con el monto pagado del mismo.

Informó que ya se han recibido quejas y se detectaron casos de empresas en los municipios de Mexicali y San Quintín, dichas trabajadoras y trabajadores ya fueron atendidos por personal del Centro de Conciliación Laboral, personal del área de Inspección del Trabajo y la Procuraduría del Trabajo, quienes se trasladaron directamente a los campos agrícolas para darles atención directamente en dicho lugar.

CASOS DETECTADOS

En el caso de Mexicali, detalló que se atendió a más de 100 trabajadoras y trabajadores en el transcurso de dos días en las inmediaciones del campo agrícola, brindándoles asesorías jurídica de manera personal, y agregó que continuarán, ya que la cantidad de trabajadoras y trabajadores que aún no han recibido el pago de esta prestación asciende a más de 400, dejando claro, que no se permitirá que los derechos de las y los trabajadores sean vulnerados y se sancionará a quien no cumpla con sus obligaciones patronales con todo el peso de la Ley.

Respeto a San Quintín, comentó que gracias a las denuncias recibidas a través del WhatsApp se logró detectar a una empresa, que presentó un atraso de un día en el pago del aguinaldo a sus más de 600 trabajadoras y trabajadores, y tras la intervención de la STPS, acordaron que a más tardar el día de mañana, estarían recibiendo el monto previsto por la Ley, por lo que el secretario, hizo un llamado a denunciar a través de WhatsApp (686)-391-87-14, o acudir a las delegaciones de la dependencia.

El funcionario reiteró que el monto que corresponde al trabajador o trabajadora, por concepto de aguinaldo, es de por lo menos 15 días de salario para quienes hayan laborado un año, o el proporcional que corresponda a quienes no lo hayan cumplido aún.