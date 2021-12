Asociación Civil: Mexicali Zona Azul “el taller de los sueños”

Con una actitud positiva y siempre buscando ayudar a los demás, es como trabaja Luis Peralta Gómez, presidente fundador de la Asociación Civil Mexicali Zona Azul, la cual ya lleva 8 años apoyando a la comunidad cachanilla.

Laborando desde su taller, donde siempre busca crear nuevos aparatos fisioterapéuticos, Luis expresó que todo inició al querer ayudar a un amigo el cual tenía una discapacidad y deseaba volver a manejar.

Indicó que en ese momento fue sencillo hacer un aparato que lograra instalarse en el automóvil y así permitirle conducir, acción que no imaginó que pudiera tener tanta aceptación con el público.

“Un amigo esa vez me dijo que si hacíamos una página en el facebook, y no nos imaginamos que fuera a gustar tanto esto, por lo que decidimos seguir fabricando más”. “Hasta el punto en que no solo hacíamos esos aparatos, si no también otro tipo de reparaciones, lo cual ha hecho que muchas personas puedan sentirse contentas de volver a estar haciendo cosas que no imaginaban que pudieran hacer nuevamente”, comentó.