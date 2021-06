Arranca vacunación Covid-19 para jóvenes de Mexicali

MEXICALI, B.C.- La vacunación contra el Covid-19 dirigida a personas de 18 a 39 años, inició con agilidad este jueves 17 de junio en la Facultad de Idiomas y Pedagogía de la UABC en Mexicali.

Desde la madrugada, algunos jóvenes acudieron a hacer fila para ser de los primero en recibir la vacuna, y con la intención de no tener que pasar varias horas bajó los intensos ratos del Sol, que para las 8:30 horas ya eran incómodos.

La fila en un inició llegó a rodear el campo deportivo de la UABC, comenzó a avanzar a paso acelerado unos minutos después de la hora anunciada como el arranque.

Los jóvenes presurosos tomaban sus pertenencias y los artículos de sus pequeños campamentos como sombrillas, sillas, abanicos y hieleras, cabe precisar que la mayoría fue muy bien preparado, con sus bebidas hidratantes y su desayuno.

Al ingresar a la Facultad de Idiomas, pasaron a los salones del edificio donde había una decena de estaciones de vacunación, ahí el personal de salud de forma automatizada, aplica las vacunas a toda velocidad.

Posteriormente eran canalizados a un segundo piso en aulas refrigeradas para esperar alrededor de 20 a 30 minutos, y asegurar que no hubiera efectos secundarios.

SE AGRADECE

“Se agradece el esfuerzo que hacen las autoridades por permitirnos vacunar, entendiendo en este caso que es una cuestión fronteriza, sin embargo lo veíamos muy lejos, ya se ve bastante factible que la mayoría de la gente podamos estar vacunados”, compartió Miguel Ángel Lima.

“Está muy organizado, me gustaría invitar a la gente, que no se esperen, hay mucha gente que ha dicho que no se quiere vacunar, sin embargo es una buena oportunidad para que la gente aproveche”, mencionó Miguel Ángel Lima.

PUNTOS

-La Facultad de Idiomas y Pedagogía de la UABC, será un punto exclusivamente peatonal, va a operar de 8:00 a 15:00 horas, está ubicada en la avenida Monclova s/n, Ex-Ejido Coahuila.

-El FEX ubicado en Río Nuevo e Independencia, tendrá un horario de las 18:00 a las 00:00 horas para poner las vacunas, en modalidad vehicular y peatonal, informó el secretario.

-El Campo Militar en Calle “11” o Colegio Militar, colonia Orizaba, va a operar de las 18:00 a las 00:00 horas, en modalidad vehicular y peatonal, informó el secretario.

-La Ciudad Deportiva ubicada en la calzada Aviación s/n, Cuauhtémoc, tendrá un acceso únicamente vehicular, de las 18:00 a las 00:00 horas, precisó Pérez Rico.