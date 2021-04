Arranca Hank Rhon campaña en Los Algodones

El candidato a gobernador por el Partido Encuentro Solidario (PES), Jorge Hank Rhon, arrancó su campaña este domingo por la mañana en el poblado de Los Algodones.

Es la primera ocasión que un candidato a gobernador inicia campaña en este poblado del valle de Mexicali.

Hank Rhon se hizo acompañar de los candidatos a diputados locales y federales en este evento de arranque de campaña, como es el caso de José Juan Contreras, "El Kotori".

Al evento acudieron decenas de simpatizantes, miembros del partidos y residentes del poblado.

"Aquí se originó el territorio de Baja California, y desde entonces nadie ha vuelto, al gobierno se le olvidó, luego se inventa el clúster médico dental más importante del país, y al gobierno se le volvió a olvidar", comentó Hank Rhon.

"Desde aquí hay que empezar a peinar todo nuestro estado para que Baja California vuelva a tener lo que alguna vez tuvo", agregó el candidato.

Estamos viviendo una época horrible de inseguridad, señaló, no se vale que al gobierno no le importe, que no voltee y no se dé cuenta. "Por eso vamos a trabajar en el primer día en recobrar la seguridad", dijo.