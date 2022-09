Árbitros cachanillas disfrutan seminario con César Ramos

MEXICALI, Baja California. Un total de 120 árbitros hicieron acto de presencia en el Seminario Educativo No. 1 ¿Cómo llegar a ser un árbitro mundialista? Que contó con la presencia del árbitro

internacional, César Ramos.



Dicho evento fue organizado por la Academia Elite de Árbitros del Valle Imperial y consistió en doble sesión; la teórica y la práctica.



Alexis Sánchez, Vicepresidente de la Academia, se mostró contento por la visita de un árbitro de talla internacional a tierras mexicalenses.

“Es algo muy importante para el arbitraje local, para los jóvenes que quieren comenzar en esta profesión, se motiven y quieran continuar, además te adelantó que en octubre tendremos a Roberto García Orozco”, agregó Alexis.



Por otro lado, Edgar Alatorre, árbitro cachanilla que lleva 12 años como central en el fútbol, agradeció la experiencia de un árbitro mundialista.



“Es una experiencia enriquecedora, es un árbitro con gafete FIFA que no es nada fácil de conseguir en esta profesión, esperamos que continúen visitándonos más árbitros para aprender”, aportó Alatorre.



Finalmente, César Ramos recordó sus tiempos de árbitro amateur, antes de ingresar al profesionalismo.



“Claro se me viene a la mente cuando uno comienza en esta profesión, me gusta mucho que hay muchos jóvenes y eso es bueno porque uno dentro de esta carrera se tiene que estar actualizando constantemente”, comentó el árbitro mundialista que estará en Qatar 2022.

Cortesía.

Cortesía.

Cortesía.