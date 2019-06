Aranceles de Trump fueron tema mediático: experta

MEXICALI, Baja California.- La propuesta de implementar aranceles del 5% a productos mexicanos que anunció el presidente Donald Trump durante la primera semana de junio fue un hecho simplemente mediático, aseguró la directora del Comité de Comercio Exterior y Aduanas de Index Mexicali, Claudia Ramírez Ayón.

Para la experta el anuncio del presidente norteamericano, si bien causó mucha intranquilidad entre las empresas, fue simplemente mediático pues no tenía ninguna base legal que confirmara su implementación.

“Yo estaba constantemente comunicándome a CBP, a aduanas por si había algún indicio de hacer un cambio” indicó “los sistemas aduanales en Estados Unidos no estaban preparados, CBP no tenía absolutamente ninguna orden de algún cambio, realmente siempre fue mediático”.

La entrevistada señaló, incluso, que la iniciativa del mandatario no había sido anunciada por ningún canal oficial en Estados Unidos, así como tampoco había recibido el aval del Senado de aquel país.

Ante esto consideró que lo mejor es que empresas y gobiernos mexicanos guarden la calma ante situaciones parecidas que puedan darse a futuro, así como comenzar a buscar otros mercados comerciales.

“Mientras sea mediático hay que guardar la calma nada más, no dejarnos llevar” recomendó. TMEC Ramírez Ayón consideró además que, incluso aunque los gobiernos de México y Estados Unidos no hubieran llegado a un acuerdo en el tema arancelario, este tipo de situaciones no representan una amenaza para la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).