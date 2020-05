Aprueban diputados reelección sin dejar puestos

Fue con 18 votos a favor 7 en contra y cero abstenciones como se aprobó el dictamen número 37 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, el faculta no pedir licencia para contender en un proceso electoral, es decir, no tienen que dejar su puesto de legisladores para poder participar en una elección.

Tanto la diputada panista, Eva María Vásquez y el diputado del Pri, David Ruvalcaba Flores, se mostraron en contra, argumentando que existen temas extremadamente importantes como lo son los temas de salud ante la fase epidémica de Covid-19 y la crisis económica que se avistan en la entidad, así como los temas anticorrupción.

El diputado, Rodrigo Otañez, señaló que está en riesgo la pérdida de 70 a 90 mil empleos y eso es lo verdaderamente importante y no era el momento, dijo, de discutir este dictamen.

Por su parte el diputado de morena, Juan Manuel Molina, argumentó que sí se está trabajando en torno a la pandemia y el estado no se puede detener por esta pandemia.

Aseguró que sí existen candados que no les permitan a los diputados usar recursos del congreso del estado para sus propias campañas, y pidió congruencia a la diputada Eva María Vásquez congruencia, pues ella es diputada reelecta y fungía como diputada. Prohíban recursos, disposición de personal, y que no cobren sueldo, prerrogativas 45 días

El diputado inicialista de esta reforma de ley, Miguel Ángel Bujanda, defendió su propuesta y señaló que ya existen los mecanismos legales para castigar a quienes utilicen recursos públicos del congreso y ayuntamientos para campañas políticas.

Con esto, queda establecido que regidores, presidentes municipales y diputados, pueden participar en un proceso electoral, sin tener que dejar su cargo y pedir licencia para llevar a cabo 45 días de campaña.

Se adiciona el no recibir pago de salarios o prestaciones y uso de partidas o gestión social, así como no participar en entrega de obras durante el periodo electoral, además de no utilizar a personal de los ayuntamientos o congresos para promoverse electoralmente según sea el caso.