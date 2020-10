Aplicarán las sanciones sin distinción

No habrá distinción para cerrar negocios o comercios incumplidos, aseguró el secretario de Salud, independientemente de si se trata de un casino o un sobre ruedas, el peso de la ley caerá sobre aquellos que desobedezcan las disposiciones de salud.

“No va a ser un rubro, serán establecimientos, por supuesto que los casinos no están cumpliendo tampoco, y por supuesto que también vamos a cerrar casinos, pero no todos, los que no estén cumpliendo por eso se los decimos, no hay tregua”, declaró.

Alonso Pérez Rico puso énfasis que en el sistema de transporte, tendrán que utilizar el cubrebocas, o serán acreedores a una multa.

MEXICALI

La razón por la que Mexicali enfrenta un panorama pandemia mucho más sombrío que el resto de los municipios, se debe a que la gente gusta de realizar reuniones en domicilios, comentó Pérez.

“El factor común en Mexicali para que los casos hayan repuntado, mucho más que el resto de los municipios, se debe a que la gente convive mucho en las casas, lo mismo que pasó en España”, declaró.

“Y aquí la verdad de las cosas, son una gente diferente, en Mexicali les gusta juntarse, no entendemos por qué, pero bueno, se juntan, y de ahí es de donde vienen las cadenas de transmisión”, argumentó.

A los hospitales les espera una dura batalla, ya que la pandemia retomará fuerza en los siguientes meses, pero ahora frente a un personal de salud desgastado, comentó Pérez. Opinó que contará con el apoyo del personal de salud, aun cuando el Gobierno de México, les negó el bono Covid, pues asegura que ese beneficio está siendo afrontado por el Gobierno del Estado.

“No considero que el Gobierno de México le dio la espalda al sector salud, el bono Covid ya está afrontado, lo va a pagar el gobierno del Estado, y estamos en pláticas con la representación sindical”, comentó.