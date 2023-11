Anuncian ampliación de horarios en líneas SENTRI de Calexico

Calexico, California.- La oficina de de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció este miércoles la ampliación temporal de horarios de operación de los carriles SENTRI de la garita Oeste de Calexico.

A partir del lunes 13 de noviembre del 2023, la CBP conducirá un programa piloto durante dos meses expandiendo sus actuales horas de operación de lunes a viernes de 4:00 a.m. a las 12:00 a.m., y de 5:00 a.m. a las 2:00 a.m. sábados y domingos, a las 24 horas, los 7 días de la semana.

Roque Caza, director de Área de los Puertos de Entrada de Calexico, dijo que la ampliación ayudará a manejar eficientemente los tiempos de espera durante los días festivos que se aproximan.

Los viajeros pueden monitorear los tiempos de espera a través la página web Border Wait Times

(cbp.gov) o descargando la aplicación BWT app en sus teléfonos móviles a través de la Apple App Store y Google Play, con horarios actualizados cada hora.