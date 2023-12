Antonia y Agustin padecen de enfermedades degenerativas y sienten frío

Mexicali, B.C.- La señora Antonia Castañeda de 74 años padece de problemas en los cartílagos, por lo que sufre fuertes dolores en sus rodillas sobre todo en la temporada de frío por las temperaturas tan extremadamente bajas.

Antonia vive con su esposo Agustin en una cuartería de la colonia Bellavista, los dos siempre se han dedicado a la venta de alimentos, pero su esposo fue víctima de un derrame cerebral hace aproximadamente tres semanas.

Ahora Antonia tiene que salir a trabajar sola, pero también debe cuidar a su esposo quien quedó en silla de ruedas y perdió el conocimiento de algunas cosas debido al derrame cerebral.

A pesar de que la recuperación de un derrame cerebral es muy incierta, Antonia tiene la esperanza de que en unos meses su esposo se pueda recuperar para volver a llevar una vida como la que tenía antes.

“Ahorita lo estoy llevando a terapia, pero el hospital ya lo van a cerrar por las vacaciones, entonces estos días no me lo van a atender solo fui por las medicinas y ya solo es dárselas” comentó.

El padecimiento de cartílagos de Antonia aparentemente no tiene remedio luego de acudiera con varios médicos, solamente le hayan recetado algunas pastillas para el dolor, así como aplicación de inyecciones.

“No hay solucion, me dice el doctor que me pueden hacer operación pero que no me aseguran anda que porque puedo quedar mejor o puedo quedar peor,entonces mejor que asi me dejen” comentó.