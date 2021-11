Analiza Ayuntamiento actualización de los valores catastrales

Al actualizar los valores catastrales se busca que no haya afectación para las personas de bajos recursos, sino reparar irregularidades en valores de los predios, argumentó la presidenta municipal de Mexicali, Norma Bustamante Martínez.

Señaló la alcaldesa que existen algunos predios y viviendas en la ciudad que tienen un valor catastral por debajo de lo real, dado que se ha dado un ajuste a estos valores desde hace algunos años. Un ejemplo de esto, explicó, es lo que ocurre en la llamada “Zona Dorada”, donde existen fraccionamientos de alto nivel económico muy cerca de colonias que no lo son.

“Obviamente si hay un aumento, no para todos y no la misma cantidad”, dijo. “La revaloración de tasas catastrales obviamente si tiene afectaciones, pero se ha cuidado que no afecten la economía ni de negocios, ni de la gente”, agregó.