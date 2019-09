Amplían horario para venta de cerveza artesanal

MEXICALI, Baja California.- Una hora más se amplió el horario para la venta de cerveza artesanal, como parte de las últimas modificaciones que realizó el XXII Ayuntamiento de Mexicali en sesión de cabildo.

El secretario de la Asociación de Microcerveceros de Mexicali, Pedro Alejandro De Lara García, señaló que esta modificación en el horario, la habían estado solicitando desde hace dos años.

“La costumbre en Mexicali es salir tarde, la gente nos llega a las 9:30 y a las 11:30 ya debíamos cerrar barra, para que a las 12:00 ya no haya nadie, una hora adicional es una hora más de ventas”, celebró.

El cabildo también otorgó una silla a los microcerveceros en el Consejo Consultivo de Alcoholes, tanto para ser parte de las decisiones que toman, como para poder informarlos.

Muchas de las opiniones dentro del Consejo Consultivo de Alcoholes, se daban desde el desconocimiento de esta industria de la cerveza artesanal, este gremio todavía no define quien los representará en este espacio.

En el paquete que se aprobó, también se le permite a los microcervceros, ampliar el abanico de bebidas que pueden ofrecer en sus negocios, siempre y cuando sean de producción local, como el vino de la región, ejemplificó.

“Podemos vender otras bebidas, pero no cualquiera, son licores de producción local, esto es porque como productores de cerveza, hay ocasiones en que los lotes no cumplen con lo que se formuló, no porque el producto sea malo, quizá no entra en el estilo que buscábamos, y tirarlo es muy costoso para nosotros”, detalló.

Ahora tendrán la opción de destilar el lote, y crear otros licores que puedan incluir en coctelería, u otras bebidas, en lugar de tirarlo. Las modificaciones entrarán en vigencia a partir de que se publique en el Diario Oficial del Estado.