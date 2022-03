Alumnas del Cobach alzan la voz

Estudiantes del Plantel Educativo Cobach Mexicali, realizaron un tendedero dentro de las instalaciones donde plasman su enojo e inconformidad hacia maestros y maestras, prefectos y personal de intendencia por parte de la escuela, quienes las acusan de "Buscarse que les falten el respeto".

Realizando comentarios inapropiados y ofensivos por parte del personal hacia ellas, por la forma en que llevan el uniforme escolar o cualquier otra vestimenta.

Cansadas de que el plantel quiera callarles la voz y dejen pasar este tipo de acciones hacia ellas, realizaron un tendedero de forma pacífica donde plasmaron conversaciones, nombres de docentes y algunas frases como "No seas exigente, No seas estrict@, Así no te ganas RESPETO, No exijas lo que no das".

Se solicitó una entrevista hacia el plantel, el cual negó responder algunas preguntas relacionadas al tema.

Quedamos a la espera una entrevista por parte del encargado de imagen institucional del Cobach.