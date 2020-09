Alcalde de Imperial Beach debe disculparse: Bonilla

El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, señaló que el mayor de Imperial Beach, Serge Dedina, debe una disculpa por hacer comentarios que polarizan a la población mexicana y estadounidense, y por engañar a la gente.

Todo derivó de una entrevista que ofreció el mayor Dedina a un medio de comunicación extranjero, donde comenta que Baja California, sigue aportando agua contaminada a las playas del estado de California.

El comentario que ofendió a las autoridades del Estado, es que Dedina expresó que no va a contar con que las autoridades se levanten temprano para revisar si las bombas implicadas en el sistema de agua en México.

“Conocemos al señor Dedina es un ‘surfero’, le tengo noticias, aquí es un lugar donde se levantan temprano, esa referencia de que no sabe si del lado de México, la gente va ir a trabajar, yo diría que eso es más del lado de él, aquí la gente es muy trabajadora, arreglamos un problema que tenía 20 años”, comentó.

“No vamos a permitir que un alcalde por sus aspiraciones políticas, porque quiere ser senador, esté golpeando a México como un deporte, lo que pasa es que ahora tiene que agarrar otra bandera señor, agarre otra banderita, como limpiar sus propias calles”, aseveró.

“Usar videos viejos, para polarizar todavía más a la comunidad norteamericana contra la mexicana, no se vale, debería de pedir disculpas, y salir a decir la verdad, se limpió el canal, que el señor no lo quiere reconocer a nosotros no nos importa, lo que no se vale es que quiera polarizar a la sociedad”, comentó Bonilla.

“Eso de que no se van a levantar a trabajar, aquí sí se trabaja, allá, con él, puro rollo”, concluyó Bonilla.