Alann Mora se aventura como solista y conductor

Luego de que su salida de la Banda La Trakalosa de Monterrey de Edwin Luna, fuera muy comentada, hoy en día Alann Mora se ha aventurado por su carrera como solista con su primer sencillo "Bonita".

En entrevista para este diario, el cantante y ahora conductor de Corazón Grupero, contó cómo se ha adaptado a esta nueva etapa de su carrera musical, que aunque recibió propuestas para pertenecer a otras agrupaciones optó por su propio camino.

“Soy una persona que me gustan los retos, que me gusta aventurarme, me gusta hacer cosas distintas, no me gusta conformarme o ‘enclicharme’ en proyectos, obviamente muy agradecido con todo lo que pasó en proyectos anteriores y experiencias anteriores.

“Pero cuando decidimos la propuesta y la opción, había miles de propuestas en otras bandas, en otras agrupaciones se interesaron conmigo... pero yo estaba viviendo un momento muy importante en mi vida.

“Yo creo que han sido quince años de mucho trabajo, de mucha constancia, de mucha disciplina, de buscar por un lado y por otro, y pues dijimos que era el mejor momento para aventurarnos”, declaró.

Por otro lado, Mora, explicó que aunque el título de la canción es "Bonita" no es una canción de amor, pero sí se ha identificado con ella.

“No es una canción de amor, tampoco es una canción de despecho, no es una canción para reclamarle a alguien, me han preguntado para quién va dedicada o de quién me acuerdo, si se me hace familiar la historia pero me identifico con el tema”, comentó.

INCIERTO EL REGRESO DE ‘ENAMORÁNDONOS’

Como parte de su nueva trayectoria en televisión, está su participación en el programa "Enamorándonos" donde está en búsqueda del amor y el cual fue pospuesto por segunda ocasión por la pandemia, por lo que su regreso es incierto.

“No estoy muy enterado de fechas, no sabría decirte, pero esperemos que pronto pase todo esto, por cuestiones de lo que estamos viviendo en la pandemia tuvieron que hacer una pausa, pero sin duda el proyecto es uno de los más queridos en el público mexicano. Finalmente, declaró que se siente emocionado por su nueva faceta como conductor en "Corazón Grupero" junto a Rafa Mercadante, Esmeralda Ugalde, Alex Garza, y Blanca Martínez "La Chicuela".