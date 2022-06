Águilas de Mexicali arrancará temporada el próximo 11 de octubre contra Sultanes

MEXICALI, Baja California. El Club Águilas de Mexicali arrancará la Temporada 2022-2023 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico el próximo 11 de octubre, cuando visite a los Sultanes de Monterrey.

Mediante un comunicado en las redes sociales, la Liga anunció las series inaugurales, donde los Caballeros Águilas empezarán la búsqueda por el Campeonato el martes de 11 octubre en el Palacio Sultán.

En tanto que el jueves 13 de octubre, será la inauguración en el Nido de los Águilas cuando se enfrenten de nueva cuenta ambas novenas.

Te puede interesar: Celebran día de la familia en el Nido de los Águilas

Por otro lado, LaMP también oficializó el aumento de dos extranjeros más en las novenas, por lo que los equipos podrán contar con hasta seis extranjeros en el roster de jugadores activos (superando la temporada anterior con 4), manteniendo los tiempos de inactivación en el mencionado roster, con cinco días para los bateadores extranjeros y nacionales.

De igual manera, la liga informó que en las próximas semanas se dará a conocer el calendario completo de los diez equipos que conforman la competencia.

SERIES INAUGURALES 2022-2023

Mazatlán vs Jalisco

Guasave vs Tomateros

Ciudad Obregón vs Hermosillo

Navojoa vs Los Mochis