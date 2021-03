Aguilar no demerita resultado

Apenas supo que había sido el ganador absoluto del ’40 Medio Maratón de Mexicali’ y su alegría fue notoria, pues aunque el evento se realizó de manera virtual y con la participación de menos atletas, Cristian Aguilar aseguró que fue especial.

“Fue algo diferente, pero me deja un buen sabor de boca. A pesar de que no fue presencial, me siento muy feliz por el resultado, es algo que le dedico a mi familia, a Dios y a mi equipo de atletismo”, comentó Aguilar en entrevista vía telefónica.

Contrario a la edición anterior y a causa del Covid-19, el evento pedestre más importante de la ciudad no tuvo una sede establecida y contó con 1176 participantes menos.

“Decidí iniciar frente a Rectoría de la UABC y pasar por Catedral. Después, tomé la Avenida Madero y Reforma hasta llegar a la Álvaro Obregón. El clima estuvo muy bien, porque aunque se sintió un viento considerable, no afectó en mi rendimiento”, señaló.

Finalmente, quien inició el recorrido de los 21.097 kilómetros y pertenece al Club New Century, habló de su preparación, misma que tuvo adecuaciones por cuestiones de la contingencia sanitaria.

“No tuve una preparación completa, pero desde mi casa trabajé la fuerza. Además, pude aprovechar por un tiempo las instalaciones de la Ciudad Deportiva y Centro Recreativo Municipal, para mantenerme en forma y estar listo”, sentenció.