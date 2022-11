Adriana busca la manera de sobrellevar el frío de estas fechas

Adriana Castellón es una mujer trabajadora que además del frío se ha tenido que enfrentar al bajo sueldo con el que cuenta.

La mujer que vive en un domicilio que no la cubre del frío, cuenta que por la falta de ropa y cobijas se han enfermado en múltiples ocasiones.

Su sueño es arreglar su casa, pues le hacen falta una gran cantidad de reparaciones que provocan que el frío entre por cualquier rincón del hogar.

“A mí lo que me hace falta es arreglar mi casa, por decir, atrás en la cocina y eso, por lo mismo me entra mucho el frío, creo que eso es lo que me falta”, expresó.