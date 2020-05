Acusa Coparmex a diputados por descaro al aprobar ley que los beneficia

A pesar de que el lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló una reforma inconstitucional del Congreso local. Los diputados con descaro aprobaron otra ley pero ahora para su reelección, acusó la Coparmex Mexicali.

El dirigente de la agrupación patronal hizo referencia al dictamen aprobado por el Congreso donde faculta a los diputados a contender dentro de un proceso electoral sin dejar su puesto y seguir percibiendo un salario mientras se ausentan de sus funciones por campaña política.

El presidente de Coparmex Mexicali, Ernesto Elorduy Blackaller, se manifestó en contra de dicha resolución que con 18 votos a favor y siete en contra dio luz verde a esa resolución.

“Es imposible de concebir el descaro que acaban de cometer, todavía falta que lo aprueben cada uno de los Cabildos de los Ayuntamientos del estado, el cual es una aduana que tiene que pasar esa modificación”, expresó.

El dirigente expresó que van a tratar de presionar lo más que se pueda como organismo empresarial a que los Ayuntamientos no lo autoricen, ya que no es una prioridad por el momento y no hace falta.

La importancia por el momento, dijo, es y sigue siendo la salud pública y las economías familiares y de los negocios locales.

“No deberíamos de estar hablando ni de Leyes Bonillas, ni de reelecciones sin licencia, ni de gandallismos políticos.

“Todo esto nos distrae y nos quita tiempo de lo realmente importante que estamos viviendo todos los mexicalenses y bajacalifornianos”, comentó.