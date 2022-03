Acuden a visitar Agrobaja 2022

Para pasar una mañana tranquila, AgroBaja fue uno de los lugares de atractivo para muchos cachanillas, quienes a pesar del clima desfavorable, decidieron pasar un rato agradable en familia, con amigos o su pareja.

Durante la mañana el ambiente era muy tranquilo, se podía observar personas de la tercera edad, niños en carriola, bebés en brazos, jóvenes, adultos, quienes llegaron con propósitos diferentes, para pasar el rato.

Había personas bebiendo, otras degustando de la gastronomía, observando los eventos con animales, comprando algún recuerdo, niños corriendo por todos lados.

Te puede interesar: AgroBaja: 50 años dedicado a las abejas

Algunas familias visitaban el lugar para acompañar a un ser querido, además de ver otros atractivos, tal es el caso de Nancy, “He venido tres años consecutivos, vengo porque mi esposo está de expositor en el vivero, me llama la atención las flores, los quesos y los vinos”, explicó.

Foto: Javier Gallegos

Para el señor Ramón Zuñiga era la primera vez que acudía al evento, se le hicieron muy interesantes todas las exposiciones relacionadas con alimentos. Quien no perdió la oportunidad y decidió comprar productos artesanales para su consumo.

Foto: Javier Gallegos

“Me llama la atención ver todos los productos que no son de aquí, he comprado jugos, dulces artesanales, aquí voy a estar unas cuatro horas más o hasta que me corran”, comentó.

Foto: Javier Gallegos

“Me gusta ver todo lo relacionado con la energía solar y ahora no he visto nada”, mencionó el señor Ramíro Rodriguez, quien a pesar de no encontrar aquello que era de su agrado, no le impidió disfrutar del evento y comprar alguno de sus alimentos favoritos como el queso añejo y salsa macha con arándanos.