Acuden Cachanillas al “Buen Fin” en búsqueda de ofertas

MEXICALI, Baja California.- Los mexicalenses acudieron a las plazas y tiendas de la ciudad, en búsqueda de aprovechar las ofertas del “Buen Fin”, en un sondeo, algunos se expresaron satisfechos de los descuentos, mientras que otros manifestaron que no fue así.

La señora María Torres, explicó que acudió a la Plaza por las promociones, en las que aprovechó para comprar televisiones, una lavadora y unos extensibles para el hogar.

“Yo pienso que me ahorré un 50% en las compras, he ido al Black Friday, pero prefiero el Buen Fin por las marcas, allá hay marcas más baratas, y al mes las andas regresando porque no salen buenas”, detalló.

Rosa Castillo opinó que no encontró buenos descuentos, por lo que le sigue pareciendo más atractivo el Black Friday, ya que en Estados Unidos las rebajas y ofertas son más ventajosas para el cliente aunque el dólar esté en 18.90 pesos.

“Dos pesos nos rebajaron no más, vinimos a comprar te telas, y solo eso nos descontaron, y vimos la ropa, pero no es tanto el descuento, no es igual que el Black Friday, creo que sigue saliendo más barato ir allá”, declaró Rosa Castillo.

Oscar Valtierra, comentó que sí encontraron algunos descuentos entre el 50% al 30%, en trajes para sus hijos, por ello han acudido a las tiendas en cada edición del “Buen Fin”.

Ricardo Manríquez acudió a la plaza para realizar unas compras que debía de realizar, el precio de la ropa que compró para su hija fue a precio regular, y obtuvo el 40% en algunos artículos de belleza, pero no estaba seguro si fue por el “Buen Fin”.

“No es igual que el Black Friday, son mejores los descuentos allá, de hecho en el outlet te van a dar los dólares a 17 pesos, si necesito un descuento voy para allá”, declaró Manríquez.

Oscar Pedroza, mencionó que sí habían encontrado buenos descuentos, por ejemplo un juguete para su niña, de 150 pesos, lo obtuvo por 80 pesos, por lo que seguiría buscando buenas gangas en la plaza junto a su esposa.

“Aprovechamos porque le vamos a hacer una piñata a la niña, obvio ella compró su juguete, sí juntamos un dinero para comprar ropa para la niña y mi esposa”, declaró Pedroza.

El señor Pedroza expresó que le parece más conveniente el Buen Fin que el Black Friday, ya que desde las horas de fila, le parece que es mucha pérdida de tiempo de calidad con su familia.