“Abuelitos” de Mexicali reciben conmovidos la vacuna

Con rostros sonrientes, ojos húmedos, y palabras de agradecimiento, los abuelitos de Mexicali, acudieron a recibir la vacuna contra el Covid-19, la cual se asoma como una esperanza de frenar las muertes y volver a abrazar a su familia.

Mientras estaba en observación tras ser vacunado en el FEX, Raúl Velázquez Bañuelos, conmovido recordó la mortandad que significó la pandemia, un año en el que solo salió a lo esencial y en el que perdió a varias amistades.

“Esta vacuna es indispensable, por la mortandad que hay, no tuve miedo, porque yo estaba consciente de que esto era a nivel mundial, y de lo que se trataba era de cuidarnos, seguir los pasos de las autoridades sanitarias, con esto más pronto se va a ir la pandemia”, compartió.

“Hoy me decidí a venir, porque otros días la cola estaba muy larga, y me duelen los pies de estar parado, gracias a Dios ya se me hizo, vengo solo de la colonia Santa Clara, vine en mi carro”, comentó don Raúl.

“Estuvo muy rápido, ¡pum pum pum!, y orales, y el piquete, y ya estamos aquí guardando el reposo, no duré ni diez minutos en la fila”, describió el señor Velázquez.

El señor Oscar Reina, acudió en compañía de su familia para vacunarse, comentó que tardó alrededor de una hora, y no tuvo algún efecto secundario, se expresó contento de que podrá abrazar a su familia, y muy pronto recibir visitas.

“Hasta ahora que vine a fuerzas a inyectarme, yo creí que iban a ir a donde estuviéramos, pero está bien, aquí está cerca, aquí vengo de Portales I”, comentó el señor Oscar Reina.

Luego de ser vacunado, Gerardo Navarro, comentó que tardó alrededor de media hora en la espera y la aplicación de la vacuna, acudió con el fin de prevenir, espera que este sea el fin, tal como sucedió con la influenza.

Foto: Javier Gallegos

“Llegué a las 10:45, estuvo muy ágil, anteriormente era muchísima gente, y era todo un caos, ahora no, hay menos gente y está todo más tranquilo, como que el pánico ya pasó”, compartió el señor Gerardo.

La señora Teresa Delgado, y don Sebastián se acompañaron en la vacunación, comentaron que el personal de salud, los trató muy bien, y estuvieron al pendiente de ellos por si tenían una reacción secundaria.

“Nos falta la otra, ¿verdad?, pero ya se siente uno un poquito más seguro, y tomando las precauciones adecuadas, porque de eso depende la salud de nosotros y los demás, a nosotros ya nos dio Covid, estábamos guardados y nos dio”, señaló la señora Teresa.

Margarita Rosa Aguilar Mejía, felicitó a los doctores y enfermeras por preocuparse y atender a las personas de la tercera edad.

“Tengo 69 años, como pura verdura, todavía trabajo, yo trabajo en Issstecali, y se quedan admirados porque soy la más mayor, y no me he enfermado de Covid, la vacuna no dolió nada, esto es mucha alegría, pero todavía hay que seguir cuidándonos”, explicó doña Rosa.