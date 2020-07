AMLO está por regularizar los autos “chocolate”: Gobernador de BC

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrados, está por firmar un decreto para que se regularicen los carros ilegales en la entidad, denominados “Chocolate”, prometió el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

“Ya dentro de poco les tengo noticias, el señor presidente está por autorizar, eso me dicen, un decreto donde se va a regularizar, y no nada más regularizar, va haber un censo general, y de ahí va haber una regularización, pero no nacionalización”, declaró.

Con este trámite, el representante del Poder Ejecutivo, señaló que las personas que tengan un vehículo internado de manera ilegal a Baja California, podrán acceder a tener sus placas y un seguro, sin embargo, no significa la nacionalización.

Jaime Bonilla precisó que dentro de poco tiempo, él mismo, podrá informar a la ciudadanía sobre el presunto decreto que el máximo mandatario del País, firmará para aplicarlo en Baja California.