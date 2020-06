A pesar de escenarios positivos, 2020 será difícil para BC

MEXICALI,B.C.-Un escenario delicado es lo que se prevé para Baja California durante el resto del 2020, aunque hay oportunidades positivas, señaló la economista mexicalense Alejandrina Barajas.

Si bien hay oportunidades positivas para el estado y el resto del país, resaltó, es difícil hacer previsiones debido a la incertidumbre que dejará la emergencia sanitaria por Covid-19 que desde hace más de dos meses se mantiene en Baja California.

El impacto de esta crisis, explicó, dependerá de la duración de las medidas de contingencia, así de los estímulos gubernamentales y la forma en que se recupere el consumo cuando el estado finalmente entre a la llamada “nueva normalidad”.

Sin embargo, en el caso de Baja California, la economista resaltó un escenario aún más difícil debido a la dependencia del ciclo económico que se tiene con los Estados Unidos.

“Al final, pues en la frontera y en especial Baja California va a depender mucho no de cómo va a reaccionar el país, sino de cómo va a reaccionar Estados Unidos” señaló “si la crisis en Estados Unidos no resulta tan grave, puede ser que a nosotros no nos impacte tanto”

Aunque actualmente se enfrenta a retos importantes derivados de las marchas contra el racismo que se han presentado, Barajas argumentó que los programas de rescate hacia empresas estadounidenses podrían ser de beneficio para la cadena de producción en México.

A nivel nacional, se prevé una caída del sector automotriz, que es una de las principales exportaciones en México, pues algunas ensambladoras a nivel nacional ya hablan de recortes de personal.

En Baja California, explicó la entrevistada, aún no se ha mencionado dentro del sector maquilador la posibilidad de recortes, sin embargo, esto podría comenzar a escucharse a partir de este mes.

Otra de las ventajas que podría tener el estado es la entrada en vigor a partir del 1 de julio del TMEC, que finalmente suplanta al Tratado de Libre Comercio (TLCAN), y establece certidumbre y nuevos incentivos para todo el país, así como la posibilidad de mayores inversiones.

“No va a ser fácil este 2020” admitió “pero Baja California al fin de al cabo tiene como ventaja o desventaja, como lo queramos ver, esta dependencia hacia Estados Unidos”

Reducción del consumo

La emergencia sanitaria del Covid-19, explicó Barajas, también podría generar una baja en el consumo pues las personas comenzarían a cuidar más sus gastos ante la posibilidad de una crisis económica y la incertidumbre de cómo evolucionarán las cosas para el próximo año.

Esto por medio de la reducción de gastos considerados innecesarios, como el gasto en vacaciones y la compra de automóviles o vivienda nueva.

“Las personas van a cuidar mucho su consumo, porque aunque sigamos teniendo ingresos en realidad como es tal la incertidumbre vas a cuidar tu dinero” indicó.