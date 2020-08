A Crisanta Gómez le cuesta ajustarse al nuevo “teatro”

Acostumbrada al ajetreo del teatro en directo con el público, tener que acostumbrarse a la nueva forma de llevar a cabo las obras en línea ha sido una nueva costumbre que le ha costado a la actriz Crisanta Gómez.

“Esta cosa de la nueva normalidad todavía me carcome poquito (entre risas) es que es raro como que la nueva normalidad... pero bueno hay que adaptarnos a lo que estamos viviendo, a la situación en la que estamos...

“Yo me jalaba los pelos, la incertidumbre no es tan bonita, es complicado, pero creo que los productores se están uniendo para tratar de ver qué va a pasar, cómo podrán reabrir, qué tendrán que hacer para atraer a la gente otra vez con seguridad” “También tenemos demasiado miedo y eso está cañón, vencer el miedo de la gente ¿cómo le haces? Si de por si traer a la gente al teatro es complejo, ahora con el terror es peor”, compartió la actriz en entrevista para este diario.

Quien habló sobre su próxima puesta en escena ‘La Avestruz’ que llevará a cabo en línea en formato en vivo a través de La Teatrería. El cual es un monólogo donde ‘Regina’ está en un momento de confusión en su vida amorosa.

“Vemos que ella está atorada en un vestido y en una crisis que no ha podido solucionar, y en esta obra junto con el espectador, lo va descubriendo y lo va contando, y va decidiendo cuál es el camino que va a tomar; creo que decide sacar su cabecita del lodo como una avestruz cuando tiene miedo.

“Es el empoderamiento de la mujer pero también del mundo tal cual, no nada más de la mujer sino también del hombre en un momento en el que hay crisis, no sabe qué hacer, todo le parece mal, nos ha pasado a todos, no solo una crisis de amor, sino de dinero, de familia, lo que sea”, explicó Crisanta.

Esta función tendrá diversas modalidades, como un ‘after party’ con quienes adquieran sus boletos especiales donde los invitados especiales serán Sandra Echeverría y Leo de Lozanne, quienes fungirán como padrinos virtuales.

DETALLES:

- Transmisión en vivo

- Sábado 29 de agosto 6:00 pm

- Boletos en www.lateatreria.com

- Costos desde $150 pesos.