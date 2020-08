Le apuesta al feminismo en Escuela para seductores

La actriz y directora mexicana, Giovanna Zacarías está doblemente contenta ya que tiene buenas noticias que presumir en las últimas semanas, su primera nominación como Mejor Actriz a los Premios Ariel y el estreno de la cinta ‘Escuela para Seductores’ que estrena este viernes.

En entrevista para este diario, la actriz señaló que aunque ya cuenta con un Ariel en sus manos por su cortometraje ‘Ramona’, esta nominación le da otro sentido a su carrera, por su papel en el filme ‘Sonora’.

“De lo que menos te esperas es ganar por directora en un cortometraje, si eres actriz piensas que te lo vas a ganar de actriz y bueno no pasó así, pero estoy agradecida igual.

“Esta nominación como mejor actriz siempre la quise desde que tenía idea de que quería dedicarme al cine y a la actuación, es mi sueño de mi vida.

“Sonora” obtuvo diez nominaciones entre ellas, Mejor Actriz, Mejor Película, Mejor Fotografía, entre otras.

CREA UN EQUILIBRIO

La llegada de Giovanna Zacarías a ‘Escuela para Seductores’ fue el eslabón perfecto para darle equilibrio a la cinta, donde buscó mostrar la importancia de la participación de las mujeres a la par que los hombres, en una relación de pareja.

“Yo intenté hacer en esta película es que yo era un equilibrio entre la fuerza seductora de un hombre y la fuerza seductora de una mujer, y que la mujer no se viera como presa aunque se dice en la película, sino que allí son las mujeres las que llevan la batuta de la historia.

“Creo que aquí la mujer no sale como una tonta, ni como un objeto sexual, eso es lo que podría parecer al principio, pero no, aquí la mujer es la que decide, cómo, cuándo y dónde quiere su orgasmo.

“Hay un feminismo muy excesivo, radical, el cual yo no comparto, estoy de acuerdo en muchas cosas, hasta con las radicales porque es su forma de pensar pero no es algo que me representa, entonces en ‘Escuela para Seductores’ hay un feminismo que sí me representa”, compartió sobre la cinta.

‘Escuela para Seductores’ se estrena este viernes en algunos cines de la República Mexicana, conforme la cuarentena lo permita, mientras que se buscará llevarla a plataformas de streaming para que alcance mayor distribución.