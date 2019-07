Disfruta ser ídolo juvenil

MEXICALI, Baja California.- Actualmente, los nuevos ídolos juveniles mexicanos no están en el pop o el urbano, hoy en día quienes dominan las listas de popularidad son los estos artistas del regional mexicano que están conquistando al público más joven.

Un ejemplo de ellos, es Virlan García, el joven de 21 años originario de Guasave, Sinaloa, de quien su popularidad surge de las redes sociales convirtiéndose en uno de los favoritos del regional mexicano.

En su primera visita a Mexicali, el cantante platicó para este diario antes de convivir con sus fans en Plaza Sendero, sobre lo que está pasando por su carrera, entre otros temas.

¿Cómo te sientes en tu primera visita a Mexicali y ver abarrotado el lugar?

“Contento de poder venir y poder compartirestos momentos tan íntimos con mis fans aquí en Mexicali”.

¿Qué te hace sentir ser uno de los ídolos juveniles del regional mexicano?

“Poder usar una herramienta como son las redes sociales, Facebook, Instagram, poder subir algo tú con tu guitarra, permitir expresar lo que sientes y que la gente se identifique y que la gente vaya a tus shows está bien ‘curada’. Vivir esta experiencia es un sueño que la verdad nunca imaginé que fuera a pasar tan rápido, las cosas sucedieron por x ó y, y aquí estamos”.

¿Te sientes con más responsabilidad por darle otro sentido a la música sierreña?

“Más la responsabilidad de darle buena música a mi gente, porque me respalda siempre desde el principio, gente que me apoya y me quiere, que van a mis shows me siento comprometido con ellos, poder darles buena calidad de música como lo hemos venido haciendo desde hace cuatro años”.

¿Qué inspira a Virlan García para crear esas letras tan románticas?

“Las mujeres son lo principal, ya lo he dicho muchas veces, las mujeres van a ser siempre la inspiración para un tema romántico o un tema de desamor y la gente lo sabe”.

Estrenarás nueva música en colaboración con Gerardo Ortíz…

“La gente me ha visto muy romántico últimamente, muy dolido, pero también tienen ganas de escuchar corridos de Virlan que más que con Gerardo que es un artistazo y compositor, y gran persona”.