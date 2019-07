Cambia su vida

Personificar a “Tomás”, un joven con autismo, en la cinta “¿Conoces a Tomás?”, fue un reto que le cambió la vida al actor mexicalense Hoze Meléndez. Así refirió el histrión en su más reciente visita a Mexicali, donde habló en exclusiva para esta Casa Editorial sobre su experiencia en la película y lo que ‘Tomás’ representó para su vida personal.

¿Cómo llegó a tu vida esta película?

Hoze: Hice una especie de audición… la directora se decidió por nosotros y dos meses antes de iniciar el rodaje, empecé asistir a la Clínica Mexicana de Autismo con un chavo que se llama José Carlos, del cual me convertí en su sombra.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

- ¿Qué te dejó personificar a “Tomás”?

H: Muchísimo crecimiento, tanto como actor porque nunca me había enfrentado a un personaje así de complejo, pero lo hicimos siempre con muchísimo respeto y prestando atención en no caer en clichés o el autismo de libro. Me ha dejado mucho crecimiento como en procesos creativos pero también me ha dejado amigos como José Carlos, el chavo con el que trabajé porque la verdad no me acerqué a una forma de estudiarlo sino más bien quería ser su amigo.

- La película comparte un mensaje de inclusión, ¿es importante ver este tipo de temas en las películas y televisión mexicana?

H: Lo padre de la película es que no es aleccionadora, no es una película educativa, no es una película que sales de la sala siendo un experto sobre autismo. La verdad es que es una película muy divertida, que conecta con la gente, que te cuenta una historia de amor, de amistad, en la que hay un personaje con autismo, pero si se dan cuenta en la película nunca se menciona la palabra autismo.

SOBRE SU TERCERA NOMINACIÓN AL PREMIO ARIEL

- Este año recibiste tu tercera nominación al Ariel, ¿qué te ha dejado esta experiencia?

H: Muchísimo agradecimiento, creo que cada proyecto que hago lo hago con muchísimo corazón, disciplina y entrega, y creo que reconozcan el trabajo está bonito, se siente bonito pero lo que más me gusta de mis nominaciones, no solo me nominan a mí. Eso le da una posibilidad a la película de seguir teniendo vida, de seguir resonando.

COMPARTE EXPERIENCIA

El actor cachanilla, aprovechó su visita a Mexicali el pasado lunes para compartir su experiencia como actor en una conferencia ofrecida en el Centro Estatal de las Artes (CEART) Mexicali. Ahí, Hoze Meléndez, platicó con los asistentes sobre cómo desarrollarse ante una cámara, las experiencias que atraviesan los actores y su lucha por abrirse camino en el arte del cine.

El egresado de la licenciatura en Teatro de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), intercambió consejos y aprendizajes que ha obtenido a través de sus trabajos en el cine. Más que una conferencia, el actor dejó en claro que quería hacer un intercambio con los asistentes, por lo que se dedicó a responder preguntas del público.