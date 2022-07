zona sísmica

DESANGELADO FESTEJO

Pocos fueron los rosaritenses que pudieron participar en los festejos por el 27 aniversario de la Municipalización de Rosarito, y es que en esta ocasión no hubo verbena popular y menos baile, como comúnmente se acostumbraba, es decir, aquello de que se tiraría la casa por la ventana luego de que no hubo ningún tipo de celebración el pasado 14 de mayo, día de la Fundación de Rosarito, no ocurrió.

Los festejos se limitaron a vestir de luces el obelisco, símbolo de la municipalización el martes por la noche, y el miércoles como ya es costumbre, recibió arreglos florales por parte del Comité Pro Municipio, creado para que en su tiempo se alcanzara la municipalización y dedicado ahora entre otras cosas, a defender los límites territoriales de Rosarito.

El evento, comenzó tarde, por el retraso de la alcaldesa Araceli Brown al obelisco, y duró apenas unos minutos, donde se leyeron los nombres de quienes hicieron posible la municipalización, ahí no hubo discurso por parte de la Alcaldesa, quien después de tomarse la foto del recuerdo, se dirigió a su teléfono para hablar del tema a sus seguidores del Facebook.

Le siguió un pequeño desfile, que inició sobre el bulevar Benito Juárez, pero que casi no tuvo presencia de personas que lo disfrutaran, para luego continuar con una ceremonia oficial, donde se habló parte de la historia de Rosarito y no podía faltar el pastel, que por cierto también era muy pequeño.

Así se celebró este año la municipalización de Rosarito, donde no pudo faltar la presencia de habitantes de Santa Anita, quienes se acercaron a la alcaldesa demandando atención y que por fin se termine el problema limítrofe entre Rosarito y Ensenada, que inició precisamente con la municipalización.

Por cierto, quien insiste en saludar a la bandera con el brazo izquierdo, es la alcaldesa rosaritense, no se sabe cuál es la causa, pues la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, establece en su artículo 14 que el saludo “se hará en posición de firme, colocando la mano derecha extendida sobre el pecho, con la palma hacia abajo, a la altura del corazón”.

SEÑALADO

Luego de que el Partido Revolucionario Institucional denunciara que el regidor de Morena en Mexicali, José Ramón López Hernández, ha utilizado su partida de gasto social para beneficiar a sus asesores, sindicatura municipal señaló que ya se cuenta con una denuncia por tales hechos en las oficinas.

Héctor Israel Cesena Mendoza, titular de sindicatura, detalló que ya se tiene un oficio en sus oficinas por lo que ahora se tendrá que proceder a investigar para determinar si se incurre en una falta.

Hay que recordar que organismos empresariales han solicitado en reiteradas ocasiones que el gasto social se utilice en otros rubros como el de seguridad, esto ya que no hay información que se pueda consultar de a quienes se entrega, ya que varios de los datos se consideran personales.

Esto ha generado dudas en cuanto al manejo de los recursos, incluso el síndico Procurador decidió renunciar a dicha partida, luego de que se le señalara constantemente por tener dicho derecho.

En cuanto al caso de José Ramón López Hernández, regidores de oposición señalaron que este debería de solicitar licencia en lo que sindicatura realiza la investigación.

Quien tampoco se salvó fue el regidor, Sergio Tamai Jr. a quien le cuestionaron que sus asesores no tenían una carrera universitaria, a lo que argumentó que estaba permitido, y dichos señalamientos eran más discriminatorios que otra cosa.

Por lo pronto, los dimes y diretes entre los regidores están a la orden del día en el cabildo de Mexicali.

FALSOS PROMOTORES

Quienes se siguen enfrentado al problema de los fraudes son quienes buscan regularizar sus vehículos de procedencia extranjera ya que siguen saliendo presuntos promotores que dicen agilizar el proceso.

Claro, esto por medio de un pago, independiente de lo establecido por las autoridades federales de 2 mil 500 pesos.

Ante esto el Director de Instituto de Movilidad, Jorge Alberto Gutiérrez Topete informó que ningún trabajador de IMOS, Recaudación de Rentas o Repuve solicitan dinero; desafortunadamente hay varios de estos anuncios en redes sociales pero las autoridades poco pueden hacer para evitarlos.

El programa sigue y todo indica que cada vez se agiliza más el proceso, hay que recordar que la fecha de regularización por el decreto termina en septiembre.